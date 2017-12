Cała Wielka Brytania szukała Mariusza z Polski, który zgubił wypłatę w barze. Pomagała też J.K. Rowling

Kilka dni przed świętami pracownicy baru The Alexandra w dzielnicy Wimbledon w Londynie znaleźli kopertę z pokaźną sumą pieniędzy. Widniał na niej napis Mariusz. Menadżer pubu postanowił oddać zgubę właścicielowi. W tym celu Mick Dore zamieścił na Facebooku zdjęci koperty z podpisem „Mariusz, szukamy cię!”. Z pomocą ruszyli internauci. Wpis w ciągu zaledwie kilkunastu godzin udostępniło ponad 500 osób. Do akcji przyłączyła się również autorka znanego cyklu powieści o małym czarodzieju Harrym Potterze, J.K. Rowling.

Hashtag #FindMariusz (#ZnaleźćMariusza) zdobył niezwykłą popularność w mediach społecznościowych. Właściciela koperty znalazł jego...syn. Chłopiec zobaczył wpisy na Twitterze i poinformował o sprawie tatę. Okazało się, że mężczyzna myślał, że bezpowrotnie stracił pieniądze i wrócił do Polski na święta. – Myślałem, że więcej ich nie zobaczę. Bałem się, że żona będzie zła, dlatego nic jej nie powiedziałem – tłumaczył.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii mężczyzna od razu skierował się do baru. Kiedy opisał właścicielom szczegóły dotyczące zagubionej koperty, nie było wątpliwości, że chodziło o niego. Szczęśliwy Polak miał zostawić właścicielom pubu duży napiwek.