Albinoska z Meksyku podbija świat mody. „W końcu jestem dumna z tego, kim jestem”

Galeria:

Ruby Vizcarra, modelka-albinoska z Meksyku

Ruby urodziła się w meksykańskim mieście Guadalajara. Od czasów szkolnych była prześladowana z powodu swojej odmienności – dziewczynka cierpiała bowiem na albinizm, czyli bielactwo, przejawiające się m.in. brakiem pigmentu w skórze, jasnymi włosami, rzęsami i brwiami.

Modelka przywołuje historię z przeszłości, gdy inne dziecko, widząc ją na ulicy, spytało matkę, czemu Vizcarra jest taka biała. – To dlatego, że jest bardzo chora i to może być zaraźliwe – skomentowała kobieta, po czym szybko oddaliła się ze swoją córką. Ruby nie miała łatwo w szkole, gdzie koledzy dręczyli ja i nazywali „duchem”. Nie pomogła postawa nauczycieli, którzy mimo informacji o albinizmie dziewczynki, sami ją dyskryminowali.

Po latach nazywania „nienormalną”, Ruby postanowiła uczynić ze swojej inności atut. Odkryła w sobie pasję do modelingu, a świat mody zachwycił się jej niecodzienną urodą. – Ciągle było we mnie dużo obaw i niepewności, gdy poszłam do agencji modelek. Bałam się, że mnie odrzucą – wspomina kobieta. Okazuje się jednak, że powitano ją z otwartymi ramionami, a Vizcarra szybko zyskała popularność. Zależało jej przy tym, by nie maskowano tego, jaka jest. – Chciałam współpracować z fotografami, którzy rozumieli moje przesłanie. Chciałam być naturalna, bez makijażu, by pokazać, jaka naprawdę jestem – tłumaczy kobieta.

24-latka obecnie nie tylko jest wziętą modelką, ale też działa na rzecz albinosów w swoim mieście. Stanęła na czele organizacji Movimiento Albino Latino, która wspiera osoby dotknięte bielactwem, a także prowadzi kampanie edukacyjne na ten temat.