Substancje rakotwórcze w produktach dla dzieci. Duża firma wycofuje towary ze sprzedaży

Zarząd przedsiębiorstwa opublikował na swojej stronie internetowej pełną listę produktów wycofanych ze sprzedaży. „Zwróciliśmy się do niezależnego laboratorium w celu poddania próbie naszych towarów, w międzyczasie wstrzymaliśmy ich sprzedaż, klienci mogą liczyć na pełny zwrot kosztów. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem” – czytamy w oświadczeniu firmy opublikowanym na Twitterze.

Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, gdy 30-letnia mieszkanka Rhode Island Kristi Warner, pracująca w firmie prawniczej, wykryła cząsteczki azbestu w kosmetykach swojej córki. Wcześniej kobieta zajmowała się sprawami dotyczącymi obecności rakotwórczych substancji w różnych produktach i postanowiła poddać analizie laboratoryjnej należący do jej dziecka zestaw do makijażu.

Clarie's jest dużą firmą posiadającą w samych USA niemal 1600 placówek. Przedsiębiorstwo eksportowało swoje towary również do krajów europejskich, w tym Polski. Wydział Bezpieczeństwa Pracy Stanów Zjednoczonych ostrzega, że „nie ma »dopuszczalnego« poziomu azbestu, jaki mógłby się znaleźć w produkcie”. Instytucja przypomina o szkodliwym wpływie substancji na układ oddechowy oraz działaniu rakotwórczym. Podczas wdychania azbestu, jego cząsteczki przedostają się do płuc i mogą wywoływać groźne choroby, takie jak złośliwy nowotwór międzybłoniaka.

Szkodliwa substancja znalazła się w zestawach do makijażu dla dzieci najprawdopodobniej za sprawą wykorzystywania minerału talku przy wyrobie towarów. Dodano do produktów jego niewielką domieszkę, ponieważ charakteryzuje się zdolnością do powstrzymywania wilgoci. Jest także wykorzystywany przy wytwarzaniu pudru oraz jako dodatek do mydeł. Minerał jest podatny na skażenie azbestem.