Atak na chrześcijański kościół w Egipcie. Co najmniej dziesięć osób nie żyje

Dwóch mężczyzn otworzyło ogień do wiernych przy wejściu do kościoła Mar Mina w miejscowości Helwan, na przedmieściach Kairu. Miejsce to znajdowało się pod ochroną policji, w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia w kościele koptyjskim. Przypadają one na 7 stycznia. Według informacji egipskiego Ministerstwa Zdrowia, napastnicy uśmiercili dziesięć osób, w tym trzech policjantów. Jednego ze sprawców udało się zastrzelić, kolejnego schwytano. Mężczyźni chcieli wedrzeć się do środka świątyni i zabić jak najwięcej ludzi. W wyniku ataku ucierpiały dwie kobiety. Pięć osób zostało rannych, ich stan jest ciężki. Napastnicy nosili przy sobie materiały wybuchowe, przed atakiem w okolicy kościoła zdetonowane zostały dwa ładunki.

Koptowie w Egipcie regularnie padają ofiarami ataków, najczęściej ze strony muzułmańskich ekstremistów. Chrześcijanie stanowią oni 10 proc. spośród około 92 milionów mieszkańców tego kraju. W kwietniu doszło do ataków bombowych na koptyjskie świątynie podczas Niedzieli Palmowej. Rok temu w wyniku wybuchu w największej koptyjskiej katedrze w Kairze zginęło 28 wiernych.Do popełnienia większości aktów terroru przyznało się tak zwane Państwo Islamskie.