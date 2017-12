Niebezpieczne zimowe zabawy. Mieszkańcy skaczą z okien i nurkują w śniegu

Wyjątkowo obfite opady śniegu oraz porywisty wiatr skłoniły władze Rosji do wprowadzenia alarmu lawinowego w 11 regionach wyspy Sachalin. Według prognoz, tak trudne warunki pogodowe utrzymają się do Nowego Roku. Mimo wielu problemów z transportem, nie wszyscy zdają się przejmować ostrą zimą. Niektórzy postanowili wykorzystać warunki pogodowe do pokazania swojej sprawności.

Mieszkańcy miasta Ciołkowski na rosyjskiej wyspie Sachalin na Pacyfiku idą coraz dalej w eksperymentach z wyczynowym wykorzystaniem śnieżnych zasp. Po skokach z dachów samochodu i z balkonów umieszczonych na pierwszym piętrze budynków, sachalińscy śmiałkowie postanowili ćwiczyć lądowanie w zaspach skacząc z okien na trzecim piętrze miejscowego pustostanu.

Lokalna policja ostrzega jednak, że tego typu zabawy są bardzo niebezpieczne, ponieważ tak jak w przypadku skoków na główkę do wody, nigdy nie wiemy, co znajduje się na dnie lub pod zaspą. - Tego typu nieprzemyślane zabawy mogą grozić uszkodzeniem kręgosłupa, a nawet paraliżem - ostrzegają funkcjonariusze.