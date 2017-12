Ukraina. Mężczyzna wziął zakładników i zabarykadował się na poczcie

Do zdarzenia doszło w sobotę 30 grudnia w godzinach popołudniowych w Charkowie na Ukrainie. Jak podaje The Independent, uzbrojony mężczyzna miał się zabarykadować na poczcie i wziąć 11 zakładników. Wśród nich jest najprawdopodobniej dwoje dzieci. Lokalna policja próbuje nawiązać kontakt z mężczyzną. Oleg Bekh z charkowskiej policji powiedział, że napastnik nie przedstawił jednak do tej pory swoich żądań. Służby obawiają się, że może on mieć przy sobie materiały wybuchowe. Teren wokół pocty został ogrodzony, a ruch w tym miejscu jest wstrzymany do odwołania.

Według The Independent sprawa może być związana z niedawną wymianą więźniów pomiędzy Ukrainą a prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Jeden ze świadków zdarzenia twierdzi, że słyszał jak mężczyzna krzyczał, że znaczne większa liczba więźniów powinna zostać uwolniona. Informacja ta nie została jednak na razie potwierdzona przez służby.