Spór o kształt granicy między dwoma państwami UE. Władze zapowiadają pozwy do TSUE

29 czerwca 2017 roku Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał, że Słowenia ma prawo do 80 proc. powierzchni Zatoki Pirańskiej na Adriatyku oraz do dostępu do wód międzynarodowych przez wody chorwackie. Jednocześnie to władze w Zagrzebiu mają zachować kontrolę nad częścią zatoki. Chorwacja nie zgadza się z tym wyrokiem. Władze kraju oświadczyły, że nie będą się do niego stosować. Odrzuciły również apel Komisji Europejskiej o poszanowanie prawa.

29 grudnia władze Słowenii wystosowały specjalną notę dyplomatyczną, w której wezwano Chorwację do rozpoczęcia rozmów w sprawie wprowadzenia w życie decyzji Trybunału Arbitrażowego. Słowenia podała także ponad 1400 przykładów nielegalnego przekraczania granicy między państwami, która została wyznaczona przez TA. Wcześniej słoweńskie władze uchwaliły szereg ustaw, które mają na celu doprowadzenie do wyznaczenia granicy między krajami na nowo.

W przypadku braku reakcji ze strony chorwackich władz, Słowenia zapowiedziała, że pozwie Chorwację do Trybunału Sprawiedliwości UE za naruszenie prawa międzynarodowego. Pozew może także dotyczyć naruszenia traktatu akcesyjnego, w którym określono dokładne zasady połowu ryb przy granicy.