Finał sporu o pomnik Jana Pawła II we Francji. Co stanie się z monumentem?

Jak podaje „Gazeta Polska Codziennie” , pomnik polskiego papieża zostanie zachowany w obecnym kształcie. Znajdujący się nad figurą Jana Pawła II krzyż nie zostanie usunięty. Monument zostanie jedynie przesunięty o kilka metrów po to, aby znajdował się on na terenie, który należy do kościoła. Zmiana lokalizacji pomnika może nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 roku. Decyzję w tej sprawie podjęło merostwo francuskiego miasteczka Ploermel.

W październiku Rada Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, podjęła decyzję o zdjęciu krzyża znajdującego się nad figurą papieża. Z oświadczenia wynika, że z uwagi na fakt, iż „krzyż to znak religijny lub godło w rozumieniu art. 28 ustawy z 9 grudnia 1905 r., jego obecność w miejscu publicznym jest sprzeczna z prawem”. Autor pomnika powiedział, że jego zniszczenie nie przystoi krajowi z tak silną demokratyczną tradycją, jak Francja. Dzieło rosyjskiego rzeźbiarza pochodzącego z Gruzji – Zuraba Ceretelego – jest chronione prawnie jako własność intelektualna autora.

Beata Szydło chce przenieść pomnik

W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej premier Beata Szydło zaproponowała oryginalne rozwiązanie dla problemu, z jakim od 2006 roku zmagają się Francuzi. Trwająca tam dyskusja nad symbolami religijnymi w przestrzeni publicznej zakończyła się orzeczeniem sądu, który nakazał usunięcie krzyża z posągu polskiego papieża. „Rząd podejmie starania, by ocalić od ocenzurowania pomnik Jana Pawła II we Francji. Chcemy przenieść go do Polski” – podkreśliła w rozmowie z PAP Beata Szydło.

Mer Ploermel odpowiada

Patrick Le Diffon, mer miasteczka Ploermel w Bretanii we Francji, ocenił wówczas, że deklaracja premier Beaty Szydło nie jest dla niego żadnym zaskoczeniem. Samorządowiec zaznaczył, że stanowisko ówczesnej szefowej polskiego rządu to wyraz poparcia dla jego działań. – Polska tak naprawdę nie chce przejąć pomnika papieża Jana Pawła II, który znajduje się na głównym placu naszego miasta. To jedynie chęć pozostawienia go w takiej formie, w jakiej jest obecnie. Władze miasta uważają, że krzyż nie powinien być usuwany i nie popiera decyzji Rady Stanu, o czym mówiłem już wielokrotnie – podkreślił Le Diffon w rozmowie z mediami.

