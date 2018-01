Hiszpania. Polak wyskoczył na skrzydło samolotu. Do sieci trafiło nagranie

To miał być spokojny do lot do położonej na południu Hiszpanii Malagi. Niestety samolot należący do irlandzkich tanich linii lotniczych Ryanair przyleciał na Półwysep Iberyjski z godzinnym opóźnieniem. Jeden z pasażerów postanowił pokazać swoje niezadowolenie w niecodzienny sposób. Zdenerwowany 57-latek z Polski, który na co dzień mieszka w Maladze, postanowił wyjść z samolotu przez wyjście ewakuacyjne.

Jego zachowaniem byli przerażeni inni podróżni. – Powiedział tylko, że zaraz wyjdzie na skrzydło. To było całkowicie surrealistyczne – powiedział jeden z pasażerów, Fernando Del Valle Villalobos.

Jak powiedział, tak zrobił

Chwilę później 57-latek z Polski wyjął swój bagaż podręczny, otworzył wyjście ewakuacyjne i wyszedł na skrzydło samolotu. Szybko został jednak zawrócony przez obsługę naziemną lotniska w Maladze. Mężczyzna został przekazany hiszpańskiej policji. Za popełniony czyn grozi mu kara grzywny.