USA wstrzymają wypłatę pomocy dla Pakistanu. „Kraj udziela schronienia terrorystom”

Nikki Haley, ambasador USA przy ONZ, stwierdziła, że Pakistan „od lat prowadził podwójną grę wobec Stanów Zjednoczonych” i zapowiedziała wstrzymanie wypłaty 255 milionów dolarów przeznaczonych na pomoc dla tego kraju. 2 stycznia przyznała, że w okresie od 24 do 48 godzin zostaną ogłoszone kolejne kroki mające skłonić Islamabad do wsparcia w walce z terroryzmem. – Współpracują z nami tylko czasami a jednocześnie ukrywają bojowników, którzy atakują nasze wojska w Afganistanie, nie możemy na to pozwolić – powiedziała Haley.

Oburzenie z powodu postawy Pakistanu wyraził prezydent Donald Trump na Twitterze. „W ciągu 15 lat USA lekkomyślnie przekazały Pakistanowi ponad 33 miliardy dolarów w ramach pomocy a otrzymały w zamian jedynie kłamstwa i oszustwa [...] kraj ten udzielał schronienia terrorystom, których tropiliśmy w Afganistanie. Nigdy więcej!” – napisał polityk.

Zdaniem pakistańskiego ministra spraw zagranicznych Khawaja M. Asifa uwagi lidera USA są wynikiem frustracji wywołanej przez porażki w walkach z talibami w Afganistanie. Szef resortu dyplomacji zapewnił, że jego kraj nie potrzebuje żadnej pomocy ze strony Waszyngtonu.

Rząd Stanów Zjednoczonych już w sierpniu zapowiadał odroczenie programu pomocy dla Pakistanu. Relacje pomiędzy dwoma krajami pozostają napięte z powodu rzekomego wsparcia jakiego udziela Islamabad dla sprzymierzonej z talibami terrorystycznej siatki Hakkanich.