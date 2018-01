Najdroższa wódka na świecie została ukradziona. Butelka jest warta 1,1 mln euro

Galeria:

Ukradziono najdroższą butelką wódki na świecie. Tak wyglądała

Drogocenny trunek znajdował się w barze Café 33 w dzielnicy Vesterbro w stolicy Danii. Właściciel lokalu Brian Ingberg w rozmowie z miejscową telewizją TV2 Lorry poinformował że chodzi o butelkę wódki Russo Baltique. Jedyny w swoim rodzaju egzemplarz tego alkoholu wart jest 8 mln koron, czyli około 1,1 mln euro. Wszystko w dużej mierze za sprawą niecodziennej butelki, która wykonana została z trzech kilogramów złota i trzech kilogramów srebra. W skład zdobienia wchodzi też m.in. fragment skóry z tapicerki samochodu, który w 1912 roku brał udział w rajdzie Monte Carlo.

– Wypożyczyłem tę butelkę z Rosji z miejsca zwanego Dartz Factory, w którym produkowane są najdroższe na świecie samochody i wódka. Była w mojej kolekcji maksymalnie przez sześć miesięcy – opowiadał właściciel skradzionego trunku. – To oczywiste, że jestem załamany. To była wisienka na torcie w mojej kolekcji. Spośród wszystkich 1200 butelek, jakie mam, ta była najbardziej wyjątkowa – komentował Ingberg.

Kradzież została zgłoszona na policję, a zdjęcia sprawców trafiły do mediów społecznościowych. Mężczyźni zostali nagrani przez kamerę monitoringu. Zdaniem właściciela, sprawcy musieli mieć dorobiony klucz, ponieważ weszli bez problemu do środka lokali. Dobrze wiedzieli też, po co przyszli – ukradli tylko jedną, najcenniejszą butelkę. Ingberg przyznał, że nie była ona ubezpieczona.