Zamknięta wieża Eiffla, uszkodzone domy i brak prądu. Niszczycielski huragan szaleje nad Europą

We Francji pozbawionych prądu zostało ponad 200 tys. domów. Wiatr osiąga w porywach niemal 150 km/h, co powoduje zakłócenia m.in. w ruchu lotniczym. Z informacji ABC News wynika, że zginął narciarz, na którego przewróciło się powalone przez wiatr drzewo. Co najmniej 26 osób zostało rannych w całym kraju. W Paryżu silny wiatr przewrócił rusztowanie stojące przy jednym z remontowanych budynków, co skłoniło władze miasta do zamknięcia wieży Eiffla.

Szczególnie mocno burza uderzyła w czwarte co do wielkości miasto w Irlandii, Galway. Wysokie fale zmusiły władze do ​​zamknięcia części dróg. Około 150 tys. domów jest bez dostępu do prądu. Prognozowano, że najsilniejszy wiatr wystąpi nad Irlandią Północną, Anglią i Walią. Z kolei w Szwajcarii, w wyniku działania żywiołu doszło do wypadku pociągu, w którym poszkodowanych zostało 8 osób.

Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych widać zniszczenia, które spowodował huragan Eleanor. Można zobaczyć na nich uszkodzone samochody i budynki.