Mistrzyni świata poważnie ranna w wypadku samochodowym

Wypadek, w którym ucierpiała Caroline Buchanan miał miejsce w Nowej Południowej Walii. Pisały o nim lokalne australijskie media, ale nie ujawniono szczegółów na temat tego zdarzenia.

„Nie powiedziałbym, że rok 2017 zakończył się zgodnie z planem” – napisała na swoim profilu na Instagramie 27-letnia Buchanan. Dodała, że spędziła kilka dni na oddziale intensywnej terapii, ale została już przeniesiona na normalną salę i „wszystko idzie w dobrym kierunku”. Olimpijka zamieściła też zdjęcie, na którym widać jej zakrwawioną twarz i kołnierz ortopedyczny na szyi. Napisała, że ​​ma złamany nos, mostek i zapadnięte płuco. Caroline Buchanan złożyła też wszystkim życzenia na Nowy Rok. „Poza sezonem zrobiło się trochę trudniej” – przyznała na koniec.

Zdjęcie 27-latki natychmiast zyskało wiele komentarzy z wyrazami wsparcia i życzeniami powrotu do zdrowia. Buchanan to m.in. pięciokrotna złota medalistka mistrzostw świata w kolarstwie górskim w konkurencji four cross. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro