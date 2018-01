Viktor Orban po wizycie premiera Morawieckiego: Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy

Zamknięta wieża Eiffla, uszkodzone domy i brak prądu. Niszczycielski huragan szaleje nad Europą

Huragan Eleanor uderzył we Francję. W Paryżu silny wiatr przewrócił rusztowanie stojące przy jednym z remontowanych budynków, co skłoniło władze miasta do zamknięcia wieży Eiffla. Z powodu żywiołu niespokojnie jest również na Wyspach...