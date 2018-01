Największa rakieta Elona Muska gotowa do startu. Wyniesie w kosmos zaskakujący ładunek

Falcon Heavy to najpotężniejsza rakieta stworzona przez miliardera Elona Muska. Ma 70 metrów wysokości, w każdym z trzech modułów 9 silników rakietowych o łącznej sile porównywalnej do 18 Boeingów 747. Masa całkowita rakiety wynosi niemal 421 ton, a swoją ogromną moc zawdzięcza 27 silnikom Merlin.

Rakieta ma być gotowa do startu w ciągu najbliższych dni, jednak dokładny termin nie jest znany. Wiadomo jednak, co zapowiedział przed świętami właściciel Space X Elon Musk, że w ładowni giganta znajdzie się czerwony samochód elektryczny marki Tesla, także należącej do Muska.

Galeria:

Tesla Roadster Elona Muska poleci na orbitę Marsa

Jak pisał w grudniu na swoim koncie na Instagramie miliarder, testowe loty nowych rakiet zwykle polegają na przewożeniu pewnych ładunków. Najczęściej są to betonowe lub stalowe bloki, co – jak przyznaje Elon Musk – jest niesamowicie nudne. „Oczywiście wszystko co nudne jest też beznadziejne – zwłaszcza korporacje – dlatego zdecydowaliśmy się wysłać coś niezwykłego, coś co wywołuje w nas uczucia” – tłumaczył Musk.