Szokujące zachowanie pielęgniarki. Dla zabawy ściskała główkę niemowlaka

Do zdarzenia doszło w publicznym szpitalu w miejscowości Taif w Arabii Saudyjskiej. Na nagraniu, które trafiło do internetu widać kobietę, która z całej siły przez kilkadziesiąt sekund ściska twarz noworodka. Okazało się, że była to jednak z pielęgniarek zatrudnionych na oddziale dziecięcym. Kobieta chciała, aby dziecko robiło śmieszne miny. W tle słychać śmiech jej koleżanek. Jedna z nich sfilmowała całe zajście za pomocą telefonu komórkowego.

Nagranie oburzyło saudyjską opinię publiczną. W kilka godzin po tym, jak nagranie szokującego zachowania pielęgniarki trafiło do sieci, udało się zidentyfikować tożsamość dziecka. Kiedy o sprawie dowiedział się ojciec noworodka, złożył wniosek do dyrekcji szpitala w Taif o ukaranie kobiet. Wszystkie trzy pielęgniarki zostały w środę 3 stycznia zawieszone w wykonywaniu obowiązków służbowych. Dzień później interwencję podjął saudyjski minister zdrowia, który nakazał ukaranie kobiet. Pielęgniarki zostały zwolnione z pracy. Odebrano im także prawo do wykonywania zawodu.