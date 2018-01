Tak teraz wygląda modelka, która została oblana kwasem. Niedawno urodziła drugie dziecko

Galeria:

Tak teraz wygląda modelka, która została oblana kwasem

Katie Piper, modelka, w marcu 2008 roku opuszczała mieszkanie na przedmieściach Londynu. Nagle podbiegł do niej mężczyzna, który wylał jej kwas siarkowy na twarz, szyję, klatkę piersiową i ręce. Był to Stefan Sylvestre. W toku śledztwa ustalono, że wynajął go Danny Lynch, chłopak modelki, który postanowił się zemścić za to, że Katie z nim zerwała. W wyniku poparzenia twarz i szyja modelki zostały zdeformowane. Kobieta musiała przejść blisko 40 operacji. Na 12 dni została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, a ponadto przez 23 godziny nosiła specjalną maskę, która miała zapobiec powstawaniu kolejnych blizn.

Kiedy Piper wyszła ze szpitala, postanowiła pomóc osobom, które stają się ofiarami poparzeń. Modelka założyła fundację swojego imienia, wydała autobiograficzną książkę, w której opisała swoją historię, a także wystąpiła w kilku filmach dokumentalnych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 600 tysięcy użytkowników.

Modelka chwaliła się w mediach swoim szczęśliwym życiem prywatnym. Trzy lata temu Katie wyszła za mąż za Richarda Suttona. Modelka jest mamą trzyletniej Belle Elizabeth. Kilka dni temu Piper pochwaliła się w mediach społecznościowych, że po raz drugi została mamą. Niedawno na świat przyszła Penelope Diane, druga córka modelki. – Mój mąż pewnie wolałby mieć syna, ale ja czuje się całkowicie spełniona mając dwie córeczki. Jestem po prostu szczęśliwa – wyznała modelka.