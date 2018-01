Próbował zgwałcić kobietę w samolocie, obudziła się z jego ręką w spodniach. Obok siedziała żona

Ta sprawa oburzyła amerykańską opinię publiczną. 34-letni Hindus, który mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych, został oskarżony o próbę gwałtu, do której miało dojść na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczych Spirit Airlines. Prabhu Ramamoorthy oraz jego żona lecieli w nocy z Las Vegas do Detroit. Lot trwał około czterech godzin. W pewnym momencie do personelu pokładowego podeszła zapłakana 22-latka, która twierdziła, że inny pasażer próbował ją zgwałcić. Z relacji kobiety wynika, że była zmęczona i zasnęła tuż po starcie. Kiedy się obudziła, miała rozpięty stanik, a siedzący obok mężczyzna trzymał rękę w jej spodniach.

Tuż po wylądowaniu w Detroit, 34-letni Hindus został zatrzymany przez FBI. Prokurator Amanda Jawad poinformowała, że został on oskarżony o napaść seksualną. Sąd nie zdecydował się na wyznaczenie kaucji, po zapłaceniu której Ramamoorthy mógłby wyjść z aresztu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że zaraz po starcie wziął tabletkę i zasnął, dlatego niczego nie pamięta. 34-latka wspiera jego żona, która podczas napaści na kobietę siedziała obok. Żona zatrzymanego tłumaczy, że już na początku lotu zgłosiła stewardessom, że chciałaby się przesiąść, ponieważ 22-latka osunęła się podczas snu i śpi na kolanach jej męża. Żaden z pracowników personelu pokładowego nie potwierdził, aby którykolwiek z pasażerów prosił o zmianę miejsca. O dalszych losach sprawcy napaści zadecyduje sąd federalny w Michigan.

