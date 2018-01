Szokująca historia porwanej 14-latki. Była zmuszana do prostytucji i zażywania narkotyków

14-latka z Wielkiej Brytanii przeżyła prawdziwy dramat. Nastolatka została porwana przez trzech młodych mężczyzn. Dwudziestolatkowie przetrzymywali swoją ofiarę w domu w Coventry. Kiedy rodzina 14-latki nie mogła się z nią skontaktować, zawiadomiła o sprawie policję oraz detektywów. Śledczy Jon Barker powiedział, że nastolatka była przez mężczyzn zmuszana do prostytucji. Oprawcy umieścili w internecie ogłoszenie, w którym oferowali usługi seksualne 14-latki. W ciągu pięciu dni dziewczynka miała zostać wykorzystana przez 20 mężczyzn. Niektóre ze stosunków były filmowane. Mężczyźni grozili nastolatce, że udostępnią nagrania w internecie. Z ustaleń śledczych wynika, że 14-latka była również zmuszana do zażywania narkotyków.

Dziewczynce cudem udało się uciec, kiedy jej oprawcy wyszli do sklepu. Nastolatka wyskoczyła z okna w samej bieliźnie i od razu udała się na policję. Kilka godzin później porywacze zostali aresztowani. Śledczy znaleźli w mieszkaniu dowody świadczące o zmuszaniu do prostytucji osoby nieletniej. Postawiono im zarzuty porwania, wykorzystania seksualnego nieletniej oraz zmuszania do prostytucji. Mimo mocnych dowodów, którymi dysponuje policja, oskarżeni nie przyznają się do winy. Decyzję w sprawie ich przyszłości podejmie brytyjski sąd w czwartek 11 stycznia.