20-letnia gwiazda porno znaleziona martwa w swoim mieszkaniu

Olivia Nova urodziła się w stanie Minnesota w USA. Karierę w branży porno rozpoczeła w marcu 2017 roku. Do tej pory zagrała w trzech produkcjach dla dorosłych. Aby rozwijać swoją karierę Nova przeprowadziła się do Kalifornii. Jak podaje Fox News, we wtorek 9 stycznia kobieta została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu. O śmierci 20-latki poinformowała agencja LA Direct Models, która współpracowała z Novą. „Choć prowadziliśmy jej interesy krótko, dała się poznać jako dziewczyna o bardzo ujmującej i delikatnej osobowości. Była o wiele za młoda, by umrzeć. Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku. Spoczywaj w spokoju słodki aniołku” – napisała firma w oficjalnym oświadczeniu.

Okoliczności śmierci 20-latki pozostają nieznane. Wyjaśnieniem sprawy zajmie się kalifornijska policja. Jak podaje Fox News, kobieta mogła mieć problemy zdrowotne. W mediach społecznościowych informowała, że samotnie spędziła święta Bożego Narodzenia, prosiła użytkowników Twittera o dotrzymanie jej towarzystwa.

To kolejna śmierć gwiazdy porno

Na początku grudnia informowaliśmy o śmierci August Ames. 23-letnia gwiazda porno o polskich korzeniach, popełniła samobójstwo w swoim domu w Kalifornii. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, Kevin Moore, który jest reżyserem filmów dla dorosłych. Znana na całym świecie aktorka filmów dla dorosłych, w ostatnim czasie zmierzyła się z ogromną falą krytyki, ze względu na swoje wypowiedzi na Twitterze. 23-latka wyznała bowiem, że nie chce pracować z aktorami porno, którzy mają już na swoim koncie także występy w filmach erotycznych dla homoseksualistów. Kobieta tłumaczyła, że chodzi jej jedynie o dbanie o własne zdrowie.