Galeria:

27-latka zmarła na raka. Wcześniej zostawiła wzruszający list

27-letnia Holly Butcher zmarła w skutek powikłań związanych z nowotworem kości. Ostatnie chwile swojego życia Australijka spędziła w szpitalu. Przed śmiercią kobieta postanowiła napisać na swoim profilu na Facebooku list, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami. Post 27-latki w ciągu kilku dni został udostępniony ponad 115 tysięcy razy.

27-latka przyznała, że bardzo trudno jest myśleć o śmierci w tak młodym wieku. Butcher zwróciła się z apelem do wszystkich, którzy są zdrowi i mogą cieszyć się pełnią życia, aby wykorzystali pieniądze do zdobywania doświadczeń, a nie wydawali ich na niepotrzebne przedmioty. „Zrealizuj swój plan podróży nad morze. Bądź wśród natury. Ciesz się chwilą zamiast próbować za wszelką cenę utrwalić ją za pomocą smartfona tylko po to, aby pokazać innym. Słuchaj muzyki. Słuchaj innych ludzi. Rozmawiaj z przyjaciółmi. Pytaj, czy dobrze się czują. Przytul swojego psa. Ja będę za tym bardzo tęsknić” – napisała 27-latka.