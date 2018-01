Uzbrojeni złodzieje w luksusowym hotelu. Ukradli biżuterię wartą 4 miliony euro

Napad miał miejsce w środę 10 stycznia wieczorem. Jak podaje „Guardian”, pięciu zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn weszło do hotelu Ritz na placu Vendome w Paryżu. – Usłyszeliśmy hałas na ulicy i w budynku – powiedział jeden z pracowników hotelu. Napastnicy po wejściu do środka mieli rozbić kilka okien na wystawie sklepu jubilerskiego mieszczącego się w pięciogwiazdkowym hotelu. Zabrali cenną biżuterię do worków i zaczęli uciekać.

Policjantom udało się zatrzymać trzech złodziei, dwóch pozostałych oddaliło się z miejsca zdarzenia. Dziennik „Le Parisien” poinformował, że ​​trzech aresztowanych mężczyzn jest dobrze znanych funkcjonariuszom. Nie jest do końca jasne, jaka biżuteria padła łupem przestępców, ale wstępnie oszacowano wartość utraconych klejnotów na 4 miliony euro.

Świadkowie mówili o co najmniej 10 strzałach podczas akcji w hotelu i rannym pracowniku, ale służby nie potwierdziły tych doniesień. Francuski pisarz Frederic Beigbeder był wśród gości w barze Hemingway w czasie ataku. Po wszystkim powiedział dziennikarzom, że schronił się w piwnicy.