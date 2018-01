Facebook ma być „bliżej ludzi”. Zuckerberg zapowiada ogromne zmiany

Zarząd Facebooka ogłosił postanowienie na 2018 rok, że przystąpi do „naprawy” funkcjonowania portalu społecznościowego i wyeliminowania jego wad. Zuckerberg zamierza podjąć pierwszy krok modyfikując działanie news feeda, czyli środkowej kolumny zwanej „osią czasu”. Pierwszeństwo przy wyświetlaniu mają na niej dostać materiały zamieszczone przez rodzinę oraz znajomych użytkowników. W konsekwencji spadnie ilość i znaczenie komercyjnych materiałów wrzucanych przez firmy oraz media posiadające swoje konta na Facebooku.

„Stworzyliśmy Facebooka, by pomóc ludziom podtrzymywać kontakt z bliskimi osobami, przyjaciele i członkowie rodziny zawsze byli w centrum naszej uwagi [...] ostatnio otrzymaliśmy informacje, że wiadomości publikowane z prywatnych kont są wypierane na osi czasu przez komercyjne komunikaty firm oraz mediów” – napisał Mark Zuckerberg w swoim poście.

„Czujemy, że jesteśmy odpowiedzialni za przyczynienie się do lepszego samopoczucia ludzi, dzięki naszym usługom oraz wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom” – wyjaśnił Zuckerberg. „Wprowadzając modyfikację chcę, aby czas, który użytkownicy spędzają na Facebooku, okazał się bardziej wartościowy i wierzę, że przyniesie ona pozytywne zmiany dla ludzi oraz naszej firmy” – czytamy w poście założyciela portalu społecznościowego.

Oświadczenie Zuckerberga to odpowiedź na zarzuty, jakie zostały skierowane pod adresem serwisu w ubiegłym roku. Obejmowały one m.in. manipulowanie trendami, naruszanie prywatności oraz przyczynienie się do niszczenia komunikacji w prawdziwym życiu. Zdaniem szefa Facebooka, pierwszeństwo w wyświetlaniu postów od znajomych zachęci użytkowników do interakcji z bliskimi a portal stanie się „bliższy ludziom”.