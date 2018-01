Chciał „zabić muzułmanina dla Wielkiej Brytanii”. Polak skazany przez brytyjski sąd

Do zdarzeń z udziałem Polaka doszło 23 czerwca minionego roku, w rocznicę referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mężczyzna pod wpływem alkoholu najpierw pobił swoją żonę, po czym groził, że zabije przechodniów i siebie. 48-latek wsiadł następnie do swojego vana, którym usiłował przejechać właściciela restauracji hinduskiej Spicy Night, znajdującej się w Harrow. Gdy to się nie udało, Polak wjechał autem w okno lokalu. Już wcześniej policja otrzymała zgłoszenie w jego sprawie, gdy zaatakował na ulicy Azjatę, krzycząc „biała siła”. Po zatrzymaniu, Marek Z. powiedział funkcjonariuszowi:„Chcę zabić muzułmanina. Robię to dla Wielkiej Brytanii. W ten sposób chcę pomóc krajowi. Wy nic nie robicie”.

W piątek 12 stycznia mężczyzna usłyszał wyrok 33 tygodni więzienia po tym, jak przyznał się do niebezpiecznej jazdy i pobicia żony. Początkowo oskarżono go o próbę zabójstwa i atak rasistowski, ale sędzia uznała, że obrażenia odniesione przez Hindusa były na tyle lekkie, że taka kwalifikacja czynu Polaka nie jest uzasadniona.

Prokurator Denis Barry podkreślał, że mężczyzna w przeszłości przejawiał nienawiść do muzułmanów, był też aktywnym zwolennikiem ultranacjonalistycznej partii Britain First. Podczas aresztowania w kieszeni mężczyzny znaleziona została nazistowska moneta. W domu Polak miał liczne materiały propagandowe brytyjskich nacjonalistów.