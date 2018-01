Trump miał nazwać te kraje „zadupiem”. Władze żądają przeprosin i oskarżają o rasizm

Wszystko zaczęło się od informacji dziennika „The Washington Post”, który przytoczył aroganckie słowa Donalda Trumpa, jakie miały paść na spotkaniu z senatorami w Gabinecie Owalnym. Dotyczyło ono porozumienia ws. ochrony migrantów z Salwadoru, Haiti i Afryki. – Czemu przyjeżdżają do nas ci wszyscy imigranci z zadupia? – miał powiedzieć Trump. Jego słowa potwierdzili informatorzy także innych amerykańskich mediów.

Choć sam prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzeczył, jakoby miał użyć słowa „zadupie”. W tweecie stwierdził, że nie powiedział nigdy niczego obraźliwego o Haiti, poza tym, że jest to kraj biedny i obarczony kłopotami. „Nigdy nie powiedziałem »zabierzcie ich«. To zmyślone przez demokratów. Mam wspaniałe relacje z Haitańczykami” – zapewnił przywódca USA i zapowiedział, że w przyszłości będzie musiał nagrywać prywatne rozmowy, by uniknąć podobnych sytuacji. W innej wiadomości przyznał, że jego język w prywatnej rozmowie rzeczywiście był „twardy”, ale zaprzeczył, by padły przypisywane mu słowa.

Wersję Donalda Trumpa potwierdziło dwóch republikańskich senatorów, którzy brali udział w spotkaniu. Inne zdanie przedstawił demokrata, senator Dick Durbin, który stwierdził, że Trump użył słowa „zadupie” kilkakrotnie, podobnie jak „rasistowskiego języka”.

Oburzenie na Trumpa

Choć nie ma oficjalnego potwierdzenia tego, jak rzeczywiście brzmiała wypowiedź prezydenta USA, to pojawiły się poważne konsekwencje dyplomatyczne. „Unia Afrykańska stanowczo potępia komentarz oraz domaga się jego odwołania i przeproszenia nie tylko mieszkańców Afryki, ale też wszystkich osób pochodzenia afrykańskiego na całym świecie” – czytamy w oświadczeniu wydanym w piątek.

„Unia Afrykańska pragnie wyrazić swoje oburzenie, rozczarowanie i zdenerwowanie niefortunnym komentarzem poczynionym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie uszanował amerykańskiego kredo i szacunku dla różnorodności oraz godności ludzkiej” – napisano w oświadczeniu.

Słowa potępienia płyną także z Haiti. Rząd tego kraju wyraził w piątek „głęboki szok i oburzenie”. „Te obraźliwe oraz naganne słowa w żaden sposób nie odzwierciedlają cnót mądrości, powściągliwości i rozeznania, którymi musi cechować się polityczny autorytet” – podkreślono w oświadczeniu.