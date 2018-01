Modelka straciła obie nogi. Wszystko przez tampon

Galeria:

Lauren Wasser - modelka, która straciła obie nogi

Problemy zdrowotne Lauren miały swój początek w 2012 roku. Modelka z Los Angeles feralnego dnia spieszyła się na sesję zdjęciową oraz imprezę. Ponieważ miała miesiączkę, postanowiła użyć tamponów. Kilka godzin później kobieta została znaleziona w swoim mieszkaniu w bardzo ciężkim stanie. Służby ratunkowe wezwała jej mama, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z córką. 24-letnia wówczas Laura miała ponad 41 stopni gorączki, a jej nerki niemal przestały funkcjonować. Wasser przeszła również atak serca. Kiedy modelka została przewieziona do szpitala, okazało się, że tampon wywołał u niej zespół wstrząsu toksycznego TSS.

Kobieta została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, podano jej również antybiotyki. Konieczna była jednak amputacja nogi. Infekcja spowodowała bowiem wytworzenie się zgorzeli. Lekarze mówili nawet o konieczności amputacji obu nóg, jednak Wasser się na to nie zgodziła – chirurdzy usunęli prawą kończynę i palce u lewej.

Modelka zdawała sobie jednak sprawę, że z czasem prawdopodobnie będzie ją czekała amputacja także drugiej nogi. W listopadzie w rozmowie z magazynem InStyle przyznała, że cierpi na dokuczliwy, wyniszczający ból. – W ciągu lat moje ciało produkowało dużo wapnia, który powodował, że kości w stopie rosły. Mówiąc wprost, mój mózg nakazywał palcom, by odrosły, co doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz – potrzebna jest operacja, by odciąć kość, ponieważ nie jestem już prawie w stanie chodzić – przyznała kobieta.

Operacja odbyła się w styczniu – lewa kończyna została amputowana na wysokości kolana. Wasser na bieżąco informuje w mediach społecznościowych o postępach w leczeniu. W niedzielę zamieściła zdjęcia z Amy Purdy – modelką, aktorką i paraolimpijką, która odwiedziła ją w szpitalu.

Mimo niepełnosprawności, Wasser jest aktywna jako modelka i działaczka – prowadzi szkolenia dla nastolatek dotyczące korzystania ze środków higienicznych.