Mają blizny po chorobach i wypadkach. Pozowali do niezwykłej sesji fotograficznej

Galeria:

Mają blizny po chorobach i wypadkach. Zapozowali do niezwykłej sesji fotograficznej

Projekt "Behind The Scars" pokazuje, że powstałe w wyniku chorób czy wypadków blizny, nie powinny być powodem do wstydu lub kompleksów. – Zazwyczaj osoby, które mają jakiekolwiek znamiona próbują je ukryć za pomocą ubrań lub maskujących kosmetyków. W pewnym sensie rozumiem takie osoby, bo blizny przyciągają wzrok ludzi i często prowokują również wiele niestosownych pytań – tłumaczyła fotografka. Sophie Mayenne dodała, że przez swój projekt chciała pokazać ludziom, że blizny czy znamiona nie są powodem do wstydu.

– Chciałam również ośmielić uczestników akcji, szczególnie kobiety, do tego, aby nie bały się pokazywać własnego ciała i były z niego dumne. Udział w projekcie miał im pomóc w przełamaniu własnych lęków i strachu przed oceną ze strony innych – zaznaczyła. Fotograf podkreśliła, że w Behind The Scars wzięły udział zwykli ludzie. – Nie chciałam na swoich zdjęciach gwiazd czy celebrytów. Chciałam pokazać piękno i naturalność – dodała artystka w rozmowie z mediami zaznaczając, że opinie o projekcie, które otrzymała w mediach społecznościowych są niezwykle pozytywne.