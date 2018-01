4-krotna złota medalistka olimpijska oskarża lekarza o molestowanie. „Już nie boję się opowiedzieć mojej historii”

20-letnia Simone Biles dołączyła tym samym do innych czołowych gimnastyczek, takich jak Gabby Douglas, Aly Raisman czy McKayla Maroney. Wszystkie one wcześniej formułowały podobne zarzuty wobec lekarza. „Też jestem jedną z tych, które były molestowane seksualnie przez Larry'ego Nassara” – napisała na Twitterze gwiazda amerykańskiej gimnastyki.

W opublikowanym oświadczeniu Biles przyznała, że do ujawnienia swojej historii skłoniły ją wyznania innych kobiet. „Większość z was zna mnie jako szczęśliwą, rozchichotaną i energetyczną dziewczyną. Ale w ostatnim czasie czułam się trochę rozbita, a im mocniej usiłowałam stłumić głos w mojej głowie, tym głośniej on krzyczał. Już nie boję się opowiedzieć mojej historii” – wyznała gimnastyczka.

„To nie jest normalne, by otrzymywać ze strony zaufanego lekarza drużyny jakąkolwiek terapię, która okropnie nazywana jest”specjalną„. Takie zachowanie jest kompletnie nie do zaakceptowania, jest okropne i obraźliwe, szczególnie gdy pochodzi ze strony kogoś, komu miałam ufać” – podkreśliła Biles. Gimnastyczka przyznała, że po tym, co przeszła, ciężko będzie jej wrócić do tych samych obiektów, gdzie doznała molestowania, i przygotowywać się do igrzysk w Tokio w 2020 roku. Zaapelowała jednak o wsparcie i zapewniła, że w poczuciu własnej wartości będzie nadal rozwijać się sportowo.

Agencja Reutera informuje, że Nassar w zeszłym miesiącu został skazany na 60 lat więzienia, a zarzuty dotyczyły m.in. dziecięcej pornografii. W przyszłym tygodniu lekarz jeszcze raz stanie przed sądem w Michigan. Tym razem odpowie za molestowanie seksualne dziewczynek, które były pod jego opieką.