Lider kosowskich Serbów zastrzelony przed siedzibą swojej partii. Był oskarżany o zbrodnie wojenne

Nie żyje Oliver Ivanović, ważny kosowski polityk, reprezentujący serbskie stronnictwo w mieście Mitrowica. Według doniesień lokalnych mediów, we wtorek 16 stycznia został kilkukrotnie postrzelony przez niezidentyfikowanego zamachowca. Lider partii Wolność, Demokracja, Sprawiedliwość zginał tuż przed jej siedzibą, w północnej części podzielonego na strefy wpływu miasta. Południem rządzą etniczni Albańczycy.

W styczniu 2016 roku Ivanović został skazany przez sędziów europejskiego trybunału w Hadze na dziewięć lat więzienia za przypisywane mu przestępstwa z 1999 roku. W lutym 2017 roku apelacja wniesiona przez prawników Ivanovića doprowadziła jednak do konieczności powtórzenia procesu.

Chodzi o specjalny trybunał do spraw domniemanych zbrodni wojennych w Kosowie popełnionych w latach 1999-2000 przez Armię Wyzwolenia Kosowa (UCK). W tamtym czasie Kosowo było prowincją Serbii. Wielu serbskich nacjonalistów do tej pory nie może pogodzić się z odłączeniem tej części swojego kraju.

Wojna w Kosowie

Konflikt ten trwał od 1996 do 1999 roku. Była to wojna domowa na terenie nieistniejącej już Jugosławii, toczona pomiędzy rządem federalnym, a dążącą do oderwania od federacji serbskiej prowincji Kosowo, po której stronie walczyła organizacja terrorystyczna o nazwie Armia Wyzwolenia Kosowa (alb. Ushtria Çlirimtare e Kosovës). Podczas walk obie strony dopuściły się haniebnych ataków na ludność cywilną. Z tego też powodu starcia zakończyła interwencja NATO.