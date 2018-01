Samolot United Airlines musiał zawracać. Powód? Przepełnione toalety

W oficjalnym oświadczeniu United Airlines podały, że samolot, który wyleciał we wtorek tuż przed południem na Hawaje, zmuszony był powrócić do San Francisco po tym, jak toalety na pokładzie "osiągnęły maksymalną pojemność", zanim samolot był w stanie dotrzeć do punktu przeznaczenia w Lihue, Kauai.

– Jest mi bardzo przykro, że nasze toalety osiągnęły maksymalną przepustowość, podczas gdy samolot był w drodze do Lihue – przekazał przedstawiciel United Airlines. – Podjęto decyzję o zawróceniu i wylądowaniu w San Francisco, gdzie poczyniono przygotowania do zmiany samolotów. Rozumiemy, że doświadczenie jest rozczarowujące i nieprzyjemne – dodał, cytowany przez Fox News.

Pasażerowie Rich i Kristen Anderson przekazali w rozmowie z dziennikarzami, że samolot był zaledwie trzy godziny od Lihue, kiedy ich pilot oznajmił, że wracają. Kapitan miał poinformować, że toalety samolotu nie były prawidłowo oczyszczone w Denver. W rezultacie zmiana samolotu w San Francisco trwała osiem godzin. Linie lotnicze przeprosiły pasażerów i zaoferowali każdemu z nich 10 tys. bonusowych mil lub kupon o wartości 200 dolarów na lot w przyszłości.