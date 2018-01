Niebezpieczny incydent podczas pielgrzymki papieża. Franciszek został uderzony w twarz czapką

Do zdarzenia doszło podczas pierwszego dnia wizyty Ojca Świętego w Chile. Kiedy papież Franciszek jechał papa mobile pozdrawiając wiernych, ktoś z tłumu rzucił nagle w jego stronę czapkę. Przedmiot trafił Ojca Świętego w twarz. Niezrażony tym faktem przywódca Watykanu nadal uśmiechał się i pozdrawiał wiernych. Jak podaje portal Express.uk, w papieża rzucono czapką w kolorze beżowym, na którym napisano: „Módl się za chilijską rodzinę” . Zdarzenie wywołało masę komentarzy dotyczących skuteczności ochrony Ojca Świętego oraz tego, dlaczego w ogóle dopuszczono do takiego zdarzenia.

Samolot papieża Franciszka wylądował na międzynarodowym lotnisku w Santiago de Chile około godziny 19.30 lokalnego czasu we wtorek 16 stycznia. Ojca Świętego przywitała prezydent Chile Michelle Bachelet Jeria oraz przewodniczący Senatu, Izby Deputowanych i przedstawiciele rządu. Wśród witających byli także przedstawiciele Kościoła: kard. Ricardo Ezzati Andrelo oraz przewodniczący tamtejszej Konferencji Episkopatu bp Santiago Silva Retamales.

„Budowanie demokracji jest stałym wyzwaniem”

– Nie mogę tutaj nie wyrazić bólu i wstydu, jakie odczuwam w obliczu nienaprawialnych szkód wyrządzonych dzieciom przez sługi Kościoła – powiedział podczas spotkania z przedstawicielami chilijskich władz papież Franciszek. – Chcę dołączyć do moich braci w biskupstwie, gdyż słusznie jest prosić o wybaczenie i wspierać ze wszystkich sił ofiary, a zarazem musimy zobowiązać się do tego, aby to się nigdy nie powtórzyło – dodał. Po tych słowach papieża Franciszka rozległy się brawa.

Papież odniósł się również w przemówieniu do kwestii narodu i wyzwań, które stoją przed Chile. – Każde pokolenie musi utożsamiać się ze zmaganiami i osiągnięciami poprzednich pokoleń oraz wznosić je ku jeszcze wspanialszym celom. Dobra, podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności nie osiąga się raz na zawsze, trzeba je zdobywać każdego dnia – mówił. Papież podkreślił, że nie można zadowalać się osiągniętymi rezultatami, ani nie zauważać faktu, że wielu braci nadal doświadcza niesprawiedliwości. – Budowanie demokracji jest stałym wyzwaniem. Naród jest misją, którą trzeba wypełnić, jest przyszłością – mówił Franciszek.