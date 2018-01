Gwałcili 12-letnią córkę przez kilka miesięcy. „Przygotowywaliśmy ją do dorosłego życia”

Córka była gwałcona przez rodziców w okresie od grudnia 2016 roku do marca 2017. Sprawa wyszła na jaw gdy dziecko trafiło do ginekologa z powodu problemów z menstruacją. Lekarz wykrył, że 12-latka jest po inicjacji seksualnej. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, 34-letni rodzice sami przyznali się do urządzania orgii seksualnych z udziałem własnej córki.

Zdaniem opiekunów, poprzez zmuszanie swojego dziecka do seksu „przygotowywali je do dorosłego życia”. – Córkę gwałcił ojciec a nad popełnieniem zbrodni czuwała zawsze matka – wyjaśnił jeden z oficerów śledczych. Kobieta stwierdziła, że sama straciła dziewictwo w wieku 13 lat i lepiej, że jej córka przeszła inicjację z własnym ojcem niż z kimś innym.

Prokuratura skierowała sprawę do sądu, rodzicom odebrano prawa do opieki nad dzieckiem. Za ten czyn może im grozić do 20 lat więzienia. Policja poinformowała, że para żyła w mieszkaniu razem z babcią oraz prababcią 12-latki, ale żadna z kobiet nie wiedziała o wykorzystywaniu dziewczynki.