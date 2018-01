Kupują od Korei Północnej węgiel, łamiąc międzynarodowe embargo. Wywiad USA przesłał dowody do ONZ

Galeria:

Zdjęcia satelitarne chińskiego statku wykonane przez USA

Rada Bezpieczeństwa ONZ w kwietniu przy poparciu Chin nałożyła na Koreę Północną sankcje ograniczające dochód tego kraju z eksportu do 1 miliarda dolarów (z około 3 miliardów). Narody Zjednoczone nałożyły embargo m.in. na północnokoreański węgiel, rudy żelaza i inne produkty. Decyzja zapadła po wystrzeleniu przez reżim w Pjongjangu dwóch międzykontynentalnych rakiet balistycznych, wywołując napięcie już nie tylko w regionie, ale na skalę międzynarodową.

Najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu przesłane do ONZ w formie raportu pokazują jednak, że Chiny nie zamierzają się wywiązywać z zawartej w ramach ONZ umowy o ograniczaniu koreańskiego eksportu. Stany Zjednoczone namierzyły sześć okrętów, które w grudniu naruszyły zasady blokady handlowej. Wszystkie statki są albo zarządzane przez chińskie firmy, albo należą do tamtejszych spółek zarejestrowanych w Hongkongu. Kolejnym czterem statkom zauważonym przez Amerykanów nie udało się przypisać powiązań z żadnym krajem należącym do ONZ.

W internecie pojawiły się już zdjęcia satelitarne, pokazujące nielegalne ruchy chińskich jednostek. Jeden z łączonych z Chinami statków towarowych o nazwie Glory Hope 1 rozpoczął swoją nieetyczną działalność zaledwie kilka dni po ogłoszeniu w kwietniu sankcji. Posiadający chińskich właścicieli statek, pływający pod panamską banderą, wyłączał swoje automatyczne transmitery identyfikujące zmierzając do Korei Północnej już 7 kwietnia - podają źródła „Wall Street Journal”. Według szacunków statek ten był w stanie załadować na swój pokład czarnorynkowy węgiel wart do 1,5 miliona dolarów.