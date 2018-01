Znany raper został zabity w Syrii. Wcześniej dołączył do tzw. Państwa Islamskiego

Dogg urodził się w Niemczech. Był synem Niemki oraz uchodźcy z Ghany. W przeszłości miał wiele zatargów z prawem, spędził nawet kilka tygodni w berlińskim więzieniu Tegel. Deso Dogg ma na swoim koncie trzy albumy. Ostatni, zatytułowany „Alle Augen auf mich” ( „Wszystkie oczy na mnie”) , trafił na rynek w 2009 roku. Kilka miesięcy później Denis Cuspert, bo tak naprawdę nazywał się raper, przeszedł na islam. Raper zmienił swoje imię na AbuTalha al-Almani. W 2012 roku dołączył do tzw. Państwa Islamskiego.

Al-Almani pojawił się w wielu filmach propagandowych dżihadystów. Kierownictwo ISIS wykorzystywało jego popularność do tego, aby zachęcał młodych Niemców do wstąpienia w szeregi dżihadystów. Na jednym z nagrań były raper grozi śmiercią Barackowi Obamie. – Moim obowiązkiem jest dżihad. Święta wojna i budowanie świętego kalifatu to moja powinność wobec Allaha. Trzeba oczyścić ten świat z niewiernych i zaprowadzić islam – opowiadał.

Od dłuższego czasu muzyk znajdował się na celowniku amerykańskich służb. W przeszłości informowano, że mężczyzna zginął podczas nalotów w Syrii w 2015 roku. Dopiero teraz jednak informacja o śmierci al-Almaniego została przekazana przez syryjskie służby oraz agencję informacyjną Wafa, która współpracuje z bojownikami IS.