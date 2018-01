Niezwykły cud natury na wyspie Mauritius. Ta ziemia mieni się wszystkimi kolorami tęczy

Galeria:

Niezwykła "ziemia siedmiu kolorów" na Mauritiusie

Chamarel to miejscowość położona na Mauritiusie, w dystrykcie Riviere Noire. Dziś słynie przede wszystkim z malowniczych miejsc i atrakcji przyrodniczych w jego sąsiedztwie takich jak park narodowy Black River Gorges, wodospady czy tzw. ziemia siedmiu kolorów. Dotrzeć do niej można 3-kilometrową drogą położoną pomiędzy plantacjami trzciny cukrowej.

To niezwykłe zjawisko powstało w wyniku chłodzenia stopionej skały wulkanicznej w różnych temperaturach zewnętrznych. Nie bez znaczenia była tutaj erozja pyłu wulkanicznego oraz obecność w glebie różnego rodzaju minerałów np żelaza czy aluminium. Szacuje się, że formacje lawy mają 3,5 do 7 milionów lat. W świetle słonecznym ziemia nabiera wszystkich kolorów tęczy. Mieszkańcy regionu zalecają oglądanie tego miejsca we wczesnych godzinach porannych, ponieważ obecność rosy oraz słońca sprawia, że krajobraz wygląda jak z bajki. Poszczególne "grzbiety" mienią się blisko 40 odcieniami żółci, czerwieniu czy jasnego fioletu.

Próbki pobrane z tego obszaru poddano analizie chemicznej, która wykazała, że ​​formacja składa się ze spoistych glinek żelazistych bez jakiejkolwiek materii organicznej.