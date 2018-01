Atak na luksusowy hotel w Kabulu. Napastnicy wzięli zakładników, są ofiary

Około godz 21 czasu lokalnego do hotelu dostało się czterech napastników. Menedżer hotelu Ahmad Haris Nayab, któremu udało się uciec bez szwanku, powiedział, że napastnicy weszli do głównej części budynku przez kuchnię. Wśród napastników rzekomo mają być zamachowcy-samobójcy. Przedstawiciel MSW Afganistanu na początku przekazał, że do wymiany ognia doszło na trzecim i czwartym piętrze. Później poinformował, że kilka osób zostało zabitych, a co najmniej 6 jest rannych. Wśród ofiar jest dwóch napastników. Według BBC goście hotelu ukryli się w swoich pokojach. Jeden ze świadków zdarzenia, którego cytuje Reuters przekonuje, że napastnicy wzięli zakładników.

BBC przypomina, że w 2011 r. ten sam hotel został zaatakowany przez talibów. Zginęło wtedy 21 osób, w tym 9 napastników.