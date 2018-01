Atak na luksusowy hotel w Kabulu. Trwa wymiana ognia

Ze wstępnych informacji wynika, że około godz 21 czasu lokalnego do hotelu dostało się trzech lub czterech napastników. BBC podaje, że oddano strzały do gości hotelowych i podpalono kuchnię znajdującą się w budynku. Wśród napastników rzekomo mają być zamachowcy-samobójcy. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. Przedstawiciel MSW Afganistanu przekazał, że do wymiany ognia doszło na trzecim i czwartym piętrze. Według BBC goście hotelu ukrywają się w swoich pokojach.

BBC przypomina, że w 2011 r. ten sam hotel został zaatakowany przez talibów. Zginęło wtedy 21 osób, w tym 9 napastników.