„Shutdown” w USA to cios dla turystów. Zamknięta Statua Wolności

W sobotę 20 stycznia poinformowano, że o północy czasu miejscowego nastąpiło zawieszenie działalności rządu federalnego USA. To efekt nieuchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego. „Zamknięcie rządu” oznacza, że tylko niezbędne do funkcjonowania państwa organy wciąż będą otrzymywać finansowanie. Są to m.in. federalna służba zdrowia, FBI, więziennictwo, wywiad czy kontrole lotów. Kłopoty mogą mieć np. osoby zatrudnione w administracji oraz podwykonawcy rządowi. Wspomniane „zamknięcie” może oznaczać, że około 800 tysięcy z ponad dwóch milionów pracowników służby cywilnej zostanie wysłanych na bezpłatny urlop. Funkcjonariusze służb będą musieli wykonywać swoje obowiązki bez wynagrodzenia do czasu uchwalenia kolejnego prowizorium. Ponadto, kłopoty będą dotyczyły obsługi największych atrakcji turystycznych w USA.

Niezadowoleni turyści

Jak podaje agencja Reutera, w ten weekend zamknięta pozostanie Statua Wolności, co wywołało spore niezadowolenie wśród turystów. W kasach nie można kupić biletów, ale niektórzy nabyli wejściówki wcześniej przez internet. Jeśli zaplanowali zwiedzanie na sobotę lub niedzielę, muszą zmienić swoje plany. – Powinni wcześniej o tym poinformować – podkreśla 17-letni Amparo Mendez, którego cytuje agencja Reutera. Gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo zapowiedział jednak, że znajdzie pieniądze na to, by symbol amerykańskiej demokracji znowu był dostępny dla turystów. Tymczasem w kasach, zamiast sprzedaży biletów, trwa zwracanie pieniędzy za wejściówki kupione wcześniej.

Aby obecny budżet został w Senacie uchwalony, konieczna jest większość 60 parlamentarzystów na 100. Partia Republikanów ma w izbie wyższej tylko 51 senatorów, z których trzech zadeklarowało głosowanie przeciwko ustawie. Opozycja nie zgadza się na poparcie prowizorium budżetowego ze względu na zmiany w kwestiach migracji, przeznaczenia dodatkowych środków na ochronę granic oraz budowę muru na granicy z Meksykiem. Demokraci żądają zwiększenia nakładów na program pomocy socjalnej, w tym ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci z ubogich rodzin.

