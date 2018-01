Są zarzuty dla tancerki Izabeli M. Grozi jej 15 lat więzienia

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie w dniach 18 i 19 stycznia dokonano przesłuchań 50 osób zatrzymanych w związku z działalnością międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. W jej skład wchodzili Chińczycy z Tajwanu i obywatele Polski. „Celem tej grupy było popełnianie przestępstw polegających na oszustwach na szkodę obywateli Chin. Sprawcy stosowali różne socjotechniki, dzięki którym pokrzywdzeni wykonywali przelewy bankowe na rachunki wskazywane przez sprawców. Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd, co do rzekomo prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Spośród 50 osób zatrzymanych, prokuratorskie zarzuty ogłoszono 49 osobom. Jedna osoba została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Wśród podejrzanych jest 39-letnia Izabela M., która usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest ona podejrzana o uczestniczenie w siedmiu oszustwach na łączną kwotę ponad miliona euro. Przestępstwa zostały dokonane w latach 2016-2017.

Na wniosek prokuratora 20 stycznia 2018 roku sąd tymczasowo aresztował wszystkich podejrzanych, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.

Członkowie szajki dokonywali oszustw na szkodę obywateli Chin. Izabela M. miała pośredniczyć w wynajmowaniu domów, w których organizowano centrale telefoniczne, gdzie przestępcy przekonywali swoich rodaków, aby przelali pieniądze na wskazane konto bankowe. Twierdzili m.in. że przeciwko pokrzywdzonym prowadzone są postępowania karne. Policja weszła do pięciu luksusowych domów w Lublinie, Konstancinie, Wiązownie i Krakowie. W sumie zatrzymano prawie 50 osób.

Kim jest Izabela M.?

Izabela M. dawniej była tancerką i fotomodelką. Występowała w programach takich jak „Kawaler do wzięcia” czy „Taniec z Gwiazdami”. Pojawiła się także na łamach „CKM-u” oraz „Playboya”. W 2006 roku telewidzowie zobaczyli ją w 4. edycji „Tańca z gwiazdami”, gdzie partnerowała Michałowi Milowiczowi. Para odpadła z programu jako pierwsza. Porażka w „Tańcu z gwiazdami” zahamowała karierę M. Wróciła ona wówczas do rodzinnego Lublina i do tego czasu było o niej słychać jedynie przy okazji pikantnych sesji zdjęciowych.

