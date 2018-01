Ma największy biust w Europie, zmieniła kolor skóry. „Chcę być egzotyczną Barbie i wyglądać jak Afrykanka”

Galeria:

Twierdzi, że ma największy biust w Europie, zmieniła kolor skóry. Tak wygląda 29-latka po metamorfozie

Martina Big twierdzi, że ma 29 lat. Pochodząca z Niemiec kobieta postanowiła zaistnieć w show biznesie. W tym celu powiększyła sobie piersi do rozmiaru 32 S. – Mój biust jest największy w Europie. Na jego powiększenie wydałam ponad 50 tysięcy funtów. Chce, aby moje piersi były tak duże duże, żeby konieczny był zakup specjalnego podnośnika, który będzie je podtrzymywał. Chcę się również znaleźć w Księdze Rekordów Guinessa. Chcę również zrobić karierę w moedellingu – opowiadała

Kobieta od wielu lat regularnie chodziła na solarium. Martina uznała jednak, że opalanie to dla niej za mało, dlatego zaczęła przyjmować specjalne zastrzyki z pigmentem, które sprawiały, że jej skóra ciemniała z dnia na dzień. – Chciałam być egzotyczną Barbie i wyglądać jak Afrykanka. Co prawda nie myślałam, że moj skórka będzie miała aż tak ciemny odcień, ale z drugiej strony taka czekoladowa cera to prawdziwy powód do dumy – stwierdziła Big.

Początkowo Niemka zachwycała się kontrastem między kolorem swojej skóry, a włosami w kolorze jasny blond, jednak ostatecznie podjęła decyzję o przefarbowaniu ich na ciemny kolor i wykonaniu specjalnego zabiegu, aby w jak największym stopniu przypomniały one włosy Afrykanek. Pytana o to, jak ludzie odbierają jej przemianę, kobieta powiedziała, że otrzymuje mnóstwo pozytywnych komentarzy. – Przez cały czas wspiera mnie mój narzeczony Michael, którego poznałam jeszcze w szkole. Jest on nie tylko moim menadżerem, ale również miłością mojego życia.