Ośrodek Kim Dzong Una otwiera podwoje dla olimpijczyków. Propaganda świętuje sukces

Luksusowy ośrodek narciarski Kim Dzong Una

Ośrodek Masik Ski został otwarty w 2014 roku. Było to pierwsze tego typu miejsce w Korei Północnej. Reżim Kim Dzong Una chwalił się, że żołnierze potrzebowali zaledwie dziesięciu miesięcy, aby wybudować cały kompleks. Masik Ski Resort jest oddalony o ponad 25 kilometrów od miejscowości Wonsan i około 3,5 godziny drogi samochodem od Pjongczangu. W sumie w kurorcie znajduje się aż 10 różnych stoków przeznaczonych do jazdy na nartach. Oprócz hotelu, sklepów i restauracji w Masik Ski znajduje się również kilka lodowisk.

To właśnie w tym miejscu mają się odbywać szkolenia, treningi i uroczystości poprzedzające tegoroczne igrzyska olimpijskie. Przewiduje się, że ośrodek odwiedzi delegacja z Korei Południowej. Reżim Kim Dzong Una nie przepuścił okazji, aby wykorzystać to wydarzenie do szerzenia propagandy. W północnokoreańskich mediach pojawiło się wiele artykułów sugerujących, że jest to niezwykłe miejsce światowej klasy. Na portalu Today Chosun napisano, że jest to „wyjątkowy obiekt, którego nie znajdziemy w innych częściach świata a Kim Dzong Un jest przywódcą szanowanym i podziwianym na całym świecie” .