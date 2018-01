Światowi przywódcy jadą do Davos. W mieście spadło ponad 160 cm śniegu, jest zagrożenie lawinowe

Szwajcarski Instytut Badań nad Śniegiem i Lawinami poinformował, że w ciągu ostatnich kilku dni w Davos spadło blisko 160 centymetrów śniegu. Tak obfitych opadów śniegu nie widziano w tym regionie od ponad 20 lat. W związku z tym, w całym regionie ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia lawinami. Część mieszkańców została ewakuowana ze względów bezpieczeństwa.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, do szwajcarskiego Davos przybywają delegacje polityków oraz przedstawicieli świata biznesu z wielu krajów. Goście Światowego Forum Ekonomicznego są zmuszeni do korzystania z transportu publicznego, ponieważ z uwagi na nadmiar śniegu wiele dróg jest nieprzejezdnych. Nie wiadomo w jaki sposób do Davos dotrze prezydent USA Donald Trump, ponieważ śmigłowce, z których zazwyczaj korzysta przy takich okazjach zwiększają ryzyko lawinowe.

Polscy politycy w Davos

Od wtorku do piątku prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent weźmie udział w debacie na temat Europy Środkowej oraz w zamkniętym spotkaniu z bliskowschodnimi liderami. Spotka się też m.in. z królem Jordanii i z prezesem Googla.Prezydent, wspólnie z Prezydentami Litwy Dalią Grybauskaite i Ukrainy Petrem Poroszenką oraz komisarzem UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannesem Hahnem, wezmą też udział w panelu poświęconym znaczeniu i roli Europy Środkowej i Wschodniej dla polityki, gospodarki i bezpieczeństwa świata.

W Davos pojawi się również premier Mateusz Morawiecki, który będzie m.in. brał udział w debacie o podziałach w Stanach Zjednoczonych. Z kolei w debacie o odmłodzeniu europejskiej demokracji głos zabierze prezes Banku Pekao Michał Krupiński.