Okręt USS Little Rock uwięziony w porcie w Montrealu. Marynarze muszą poczekać tam do wiosny

Galeria:

Okręt wojenny USS Little Rock utknął w Montrealu

USS Little Rock został zwodowany 16 grudnia na uroczystości w Montrealu, w której uczestniczyło ponad 8 tysięcy osób, w tym orkiestra dęta. Przemówienia wygłaszali przywódcy wojskowi i kapelan.

Od tamtej pory minęło jednak wiele czasu, a na dziewiczą podróż okręt będzie musiał jeszcze długo poczekać. Wszystko przez ciężkie warunki pogodowe, które utrzymują się w Montrealu od Wigilii. Marynarka wojenna zdecydowała się poczekać do wiosny, zanim okręt wyruszy w podróż do portu na Mayport na Florydzie.

118-metrowa wersja Little Rock o nazwie "Freedom" to szybki i zwinny okręt bojowy, zdolny do działania w pobliżu linii brzegowej i na otwartym oceanie.

– Rekordowo niskie temperatury uniemożliwiły okrętowi wypłynięcie z Montrealu na początku stycznia. Temperatury w Montrealu i na całym obszarze tranzytowym były znacznie niższe niż normalnie – mówi rzecznik marynarki wojennej Lt Commander Courtney Hillson. – Utrzymywanie okrętu w Montrealu zapewni bezpieczeństwo statku, i załogi – około 70 marynarzy – dodaje. – Podczas pobytu w porcie załoga Little Rock będzie nadal koncentrować się na szkoleniach i certyfikatach – zapewnia.