W Alpach schodzą lawiny. Włosi ewakuowali 75 turystów, Szwajcarzy zamknęli tunel

Włoska agencja informacyjna ANSA donosi o ewakuowaniu około 75 turystów i mieszkańców alpejskiej doliny Val Venosta. Decyzję o natychmiastowym przeniesieniu ludzi z tego regionu podjęto po tym, jak w nocy z 22 na 23 stycznia niedaleko jednego z hoteli przeszła lawina. W pobliżu tego miejsca znajduje się także ośrodek agroturystyczny, w którym gościły dzieci. Wszystkie osoby przebywające w zagrożonej lawinami okolicy zabrane zostały helikopterem, który lądował na otwartej przestrzeni przed hotelem. Jak potwierdzają komunikaty medialne, ewakuacja przebiegała w spokojnej atmosferze. W południowym Tyrolu w północnej części Włoch obowiązuje obecnie wysoki stopień zagrożenia lawinami.

Lawiny i znaczne opady śniegu odnotowują także Szwajcarzy. W tym kraju zamknięto już kilka odcinków dróg i torów kolejowych. Nieczynna jest między innymi autostrada wiodąca do tunelu Gottharda. Według szwajcarskiego nadawcy publicznego SRF, lawina zasypała fragment autostrady A2 w okolicy Gurtnellen i była zamknięta w obu kierunkach co najmniej do południa we wtorek. Zwały śniegu odcięły też od świata ośrodki narciarskie Zermatt, Andermatt i Saas-Fee. Śnieg spowolnił także przybycie gości na szczyt ekonomiczny w Davos. W Austrii z kolei w odciętych od świata wioskach zamknięto szkoły - podaje ORF.