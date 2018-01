Jako pierwsza modelka w hidżabie miała reklamować L'Oreal. Zrezygnowała, gdy wyszła na jaw jej przeszłość

Galeria:

Pierwsza modelka w hidżabie w kampanii L'Oreal

Amena Khan mieszka na co dzień w Wielkiej Brytanii. Kobieta prowadzi bloga o tematyce lifestyle'owej, gdzie udziela porad dotyczących makijażu czy pielęgnacji ciała. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 570 tysięcy użytkowników. Firma L'Oreal Paris postanowiła wykorzystać popularność blogerki i zaprosić ją do współpracy przy kampanii reklamowej nowej linii kosmetyków do włosów Elvive World of Care.

Khan nie kryła podekscytowania z powodu udziału w kampanii. – Ile marek zdecydowałoby się na to, aby w reklamie kosmetyków do włosów pokazać osobę, która ma zakryte włosy? To, co naprawdę docenili to mój głos i charyzma, która przyciąga potencjalnych klientów – mówiła nieskromnie blogerka.

Z kolei przedstawiciele L'Oreal podkreślali, że ich celem było przede wszystkim doprowadzenie do zmiany myślenia o kobietach w hidżabach. – Zazwyczaj uważa się, że muzułmanki nie używają kosmetyków, że nie dbają o swój wygląd. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Taki sposób myślenia jest krzywdzący. Poza tym kobiety w domach nie noszą hidżabów – tłumaczyli pomysłodawcy kampanii.

Wkrótce okazało się jednak, że ich plan spalił na panewce, bowiem kobieta wycofała się z udziału w przedsięwzięciu. Wszystko za sprawą burzy, jaką wywołały jej stare wpisy, przypomniane przez internautów. Część z nich uznana została za „antyizraelskie”. Amena w oświadczeniu przeprosiła za tweety i poinformowała, że usunęła je, ponieważ nie reprezentują one jej obecnego stanowiska.