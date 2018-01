Żołnierze obcinali wężom głowy i pili ich krew. Wszystkiemu przyglądał się sekretarz obrony USA

Żołnierze wzięli udział w efektownym pokazie w siedzibie sił zbrojnych w Dżakarcie. Wszystko zostało przygotowane specjalnie na przyjazd Jamesa Mattisa. „Washington Post” informuje, że sekretarz obrony USA miał w kalendarzu dwudniową wizytę w Indonezji, ponieważ Stany Zjednoczone starają się wzmocnić stosunki wojskowe w Azji Południowo-Wschodniej.

Reuters zwraca uwagę, że urzędnicy z Pentagonu są przyzwyczajeni do różnych pokazów sił zbrojnych, podczas podróży zagranicznych, ale to, co zaprezentowano w Dżakarcie, przerosło wszelkie oczekiwania. Zwrócono uwagę, że„przygotowano prawdziwą, teatralną ceremonię”.

Szokujący pokaz

Przy odgłosach bijących bębnów, indonezyjscy żołnierze pokazywali różne techniki walki, tarzali się w szkle, leżeli na łóżkach z gwoździami i skakali przez ogień. Zaprezentowali też numer z przestrzelonym balonem, który żołnierz trzymał nad swoją głową. Najbardziej widowiskowym punktem programu był jednak występ z wężami. Wojskowi zaprezentowali gady, które na początku znajdowały się w torbach ułożonych na ziemi, zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym stał Mattis. Później, na oczach tłumu, wężom odcięto głowy. Jakby tego było, wojskowi wypili krew zabitych zwierząt. Dokładny przebieg tego szokującego pokazu, można obejrzeć na nagraniu, które opublikował „Washington Post”.