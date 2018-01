Niespodziewany zwrot w sprawie „rosyjskiego” śledztwa. Donald Trump chce zeznawać pod przysięgą

Do tej pory prezydent USA twierdził, że jakiekolwiek przesłuchanie jest niepotrzebne, bo nigdy nie miał żadnych związków z Rosjanami. Podczas dynamicznej konferencji prasowej po raz pierwszy przyznał jednak, że chce odpowiedzieć na pytania śledczych.

Donald Trump zapowiedział, że jest gotowy stanąć przed komisją śledczą i odpowiedzieć na zarzuty dotyczące rzekomych kontaktów z Rosją, które miały pomóc mu w wyborczym zwycięstwie w 2016 roku. Według amerykańskich mediów tamtejszy wywiad jest pewien, że Moskwa podejmowała stosowne kroki, by upewnić się, że wybory potoczą się po myśli Trumpa. Dlatego właśnie prowadzący śledztwo w tej sprawie specjalny prokurator Ro bert Mueller chciałby przesłuchać prezydenta.

Najnowsze oświadczenie Trumpa budzi tym większe zdziwienie, że do tej pory przesłuchanie traktował w kategorii „mało prawdopodobne”. Prace senackiej komisji ds. wywiadu dotyczące „Russiagate” nazywał „polowaniem na czarownice” i „mistyfikacją”. Podczas konferencji prasowej w środę 24 stycznia mówił jednak, że jest „absolutnie” przygotowany do odpowiedzi na wszystkie pytania pod przysięgą. Według jego przewidywań, mogłoby to nastąpić za około trzy tygodnie.