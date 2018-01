Zwierzęta zamarzają z zimna. W sieci pojawiły się wstrząsające zdjęcia

Galeria:

W Kazachstanie zamarzają zwierzęta

W Astanie, stolicy Kazachstanu, temperatura spadła do -56 stopni Celsjusza. Lokalny portal informacyjny Nur.kz przedstawił szokujące nagrania wykonane przez mieszkańców miasta przedstawiające zamrożone ciała ptaków, królików oraz zwierząt domowych.

Na alarm biją lokalne organizacje zajmujące się pomocą dla zwierząt. Poprosiły one władze o pomoc, ponieważ nie mają już miejsca, by pomagać bezpańskim zwierzakom. W wyniku rekordowo niskich temperatur cierpią także ludzie: Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Kazachstanu apeluje do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów dopóki temperatura nie wzrośnie do przynajmniej -25 stopni Celsjusza.

Zamrożone zwierzęta znajdowane są nie tylko w Azji Środkowej. Na początku stycznia CNN podało informację, że w wyniku ataku zimy na Florydzie masowo traciły przytomność iguany. Ich zamrożone ciała były znajdowane i fotografowane przez mieszkańców. Zwierzęta prawdopodobnie żyją i są po prostu „ogłuszone” przez mróz.

Zamarznięte iguany. Zwierzęta spadają z drzew

Problemy miały też inne zwierzęta. Żółwie z Padre Island National Seashore znajdującego się w pobliżu Corpus Cristi w Teksasie zostały przeniesione do pomieszczeń, by uniknąć podobnych skutków. Część zwierząt była już unieruchomiona z powodu przebywania na niskich temperaturach.

Teksas. Zimno daje się we znaki nawet żółwiom

Pod koniec grudnia głośno było o tym, że z powodu niskich temperatur zamarzają rekiny w wodach otaczających Przylądek Cod.

Rekiny ofiarami zimy. Zamarznięte zwierzęta znaleziono przy Cape Cod