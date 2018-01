Trump przeprasza za tweety z listopada i w oryginalny sposób odpiera oskarżenia o rasizm

„Jestem najmniej rasistowską osobą, jaką ktokolwiek może spotkać” – powtarzał Donald Trump podczas rozmowy z Piercem Morganem. Wywiad wyświetlany w programie „Good Morning Britain” zdobyć politykowi przychylność Brytyjczyków przed ewentualna wizytą prezydenta USA w ich kraju. Od kiedy tylko Trump poinformował o woli przyjazdu do Wielkiej Brytanii, jej mieszkańcy zapowiadają masowe protesty przeciwko przywódcy USA.

Oburzenie Brytyjczyków wynika głównie z komentarzy i działań Trumpa wymierzonych w muzułmanów. To dlatego prezydent USA od pewnego czasu w wypowiedziach dla prasy powtarza, że nie jest rasistą, a wręcz „najmniej rasistowską osobą, jaką można spotkać”. Polityk odciął się także od organizacji Britain First, której tweety podawał dalej w listopadzie ubiegłego roku. Chodzi o fake newsy rozpowszechniane w celu oskarżenia przedstawicieli społeczności muzułmańskiej m.in. o pobicie kalekiego chłopca.

Theresa May nie zrezygnuje z wizyty Trumpa

Organizacja Britain First wzbudza na Wyspach ogromne kontrowersje. To właśnie z nazwą tej grupy na ustach zamachowiec zamordował jednego z tamtejszych parlamentarzystów. Część z brytyjskich polityków zażądała nawet od premier Theresy May, aby odwołała wizytę Trumpa w ich kraju. Żądanie to spotkało się jednak z odmową.

Rzeczniczka Trumpa Sarah Huckabee Sanders tłumaczyła w listopadzie 2017 roku, że czas powstania filmów czy ich prawdziwość nie jest istotna. Największe znaczenie, jak twierdzi, ma tutaj przedstawienie realnego zagrożenia. – To o tym mówi prezydent, to tym się teraz zajmuje, to prawdziwe zagrożenia i są one prawdziwe niezależnie od tego, jak na nie patrzeć – przekonywała.