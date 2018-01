Talibowie zorganizowali krwawy zamach. Bomba ukryta w karetce zabiła niemal 100 osób

Aktorka z trzema nogami na okładce magazynu. „Mam nadzieję, że mnie zaakceptujecie”

Magazyn „Vanity Fair” zaliczył nietypową wpadkę. Na jego okładce znalazła się aktorka Reese Witherspoon, której najwyraźniej wstawiono... trzecią nogę. Czasopismo tłumaczy, że to co wydaje się kończyną to tylko „podszewka sukienki”.